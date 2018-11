Mariage : quand un homme épouse une chanteuse virtuelle

Depuis 10 ans, Akihito Kondo est amoureux de Hatsune Miku, un personnage virtuel. "Je suis amoureux du concept de Hatsune Miku, et j'ai épousé la version peluche que j'ai chez moi", confie le jeune marié. Pour la cérémonie, il a déboursé plus de 15 000 euros.

"Marié dans une autre dimension"

Dans cette somme, il y a bien sûr les alliances. Akihito Kondo a même acheté une cloche hologramme à l'effigie de sa femme Hatsune Miku. Un hologramme avec qui il peut parler. "Il est très difficile dans notre société de dire que l'on aime un personnage virtuel. Je crois que nous devons considérer toutes sortes d'amour et de bonheur", explique Akihito Kondo. Sous forme d'hologramme, Hatsune Miku remplit de son côté des salles de concert japonaises et mondiales. "L'avantage avec les personnages virtuels, c'est qu'ils ne vieillissent pas et ne meurent pas", confie encore Akihito Kondo. Toutefois, son mariage n'a pas de valeur juridique. Néanmoins, la compagnie qui produit la cloche hologramme lui a remis un faux certificat de mariage attestant qu'il s'est "marié dans une autre dimension".