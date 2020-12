La Bolivie reconnaît pour la première fois l'union civile entre personnes de même sexe

Il y a deux ans, un couple d'hommes s'est lancé dans une longue bataille judiciaire en Bolivie pour faire reconnaître leur union. C'est désormais chose faite : le pays andi a reconnu pour la première fois de son histoire, vendredi 12 décembre, une union civile entre deux personnes du même sexe.

Le Service de l'état civil de Bolivie (Sereci) a enregistré "l'union libre entre David Victor Aruquipa Perez et Guido Alvaro Montaño Duran", deux hommes de 45 et 48 ans, annulant sa précédente disposition prise en 2018, a indiqué la Défenseure du peuple, Nadia Cruz. A l'époque, le Sereci avait alors refusé la demande du couple d'enregistrer leur union de fait depuis onze années, faisant valoir que la loi bolivienne n'envisageait pas les unions de couples du même sexe. Le Service d'état civil s'était alors réfugié derrière l'article 63 de la Constitution bolivienne, qui décrit le mariage comme un lien entre une femme et un homme.

"C'est un fait historique"

Les deux hommes se sont tournés vers la Cour constitutionnelle, qui a rappelé la décision de la Cour interaméricaine des droits de l'homme (Cidh) de 2017 stipulant que "les Etats ont l'obligation de reconnaître les liens familiaux des personnes du même sexe et de les protéger".

"C'est un fait historique", s'est enthousiasmé Victor Aruquipa Perez, dirigeant d'entreprises, lors d'une conférence de presse, même s'il reste beaucoup à faire pour que cette reconnaissance des couples de même sexe devienne effective dans le pays. "Ce précédent renforce le principe d'égalité devant la loi et permettra à ce couple et aux autres couples de même sexe d'exercer leurs droits sans discrimination", a écrit la Défenseure du Peuple dans un communiqué.

Les organisations LGTBI du pays andin se sont réjouies que cette décision constitutionnelle "place la Bolivie sur le chemin d'un plus grand respect des droits de la diversité, d'un frein à la discrimination et d'une égalité entre tous les habitants du pays".