"C'est une façon de vivre avec son temps" : une école de Charente propose une "fête des parents" au lieu de la fête des mères

L'idée est d'inclure aussi les familles monoparentales et homoparentales.

"On a écrit une lettre aux parents pour leur expliquer que cette année, ce serait la fête des parents", explique la directrice de l'école Yves Duteil de Voeuil et Giget, près d'Angoulême, en Charente. Pour répondre aux évolutions des compositions familiales, le corps enseignant a innové cette année, rapporte France Bleu La Rochelle, dimanche 26 mai. Exit la fête des mères. En lieu et place c'est une fête des parents qui est proposée, avec une petite pièce de théâtre réalisée par les enfants. "C'est une façon de vivre avec son temps, poursuit Michèle Schirrmann. C'est quand même Pétain qui a inventé la fête des mères. Depuis, je pense que ça a bien évolué, que les enfants aiment bien faire la fête avec leurs parents."

"Les enfants le prennent très bien"

En effet, la société a changé, constate la directrice. Dans certaines familles il y a deux papas, deux mamans, où l'un des parents est absent. Il était donc temps de donner un coup de jeune aux traditions. En classe, les enseignants ont évidemment échangé avec leurs élèves. "Ils le prennent très bien et pour eux, c'est presque plus simple", explique Florence Dubuc Masson, l'une des institutrices."C'est vrai qu'il y a certaines familles monoparentales et ça ne les dérange pas de mettre 'vive les parents'", poursuit-elle.

Un petit mot a été offert au moment du spectacle. Tous les enfants se sont retrouvés sur scène et Sana, maman de deux petits a apprécié : "Je trouve que c'est une bonne idée. C'est la première année, d'habitude ils font des cadeaux pour les mères et ensuite pour les pères. Je trouve l'idée sympa de rassembler les parents. Les enfants sont contents."