À 30 ans, l’actrice Ellen Page est devenue une icône de la communauté LGBT

Le 3 janvier, l’actrice américaine Ellen Page a annoncé sur les réseaux sociaux son mariage avec la danseuse canadienne Emma Portner. En 2014, alors qu’elle se disait "fatiguée de mentir par omission", la jeune femme nommée aux Oscars pour son rôle dans Juno avait fait son coming-out le jour de la Saint-Valentin. Depuis, elle est devenue une véritable icône de la communauté LGBT. En trois ans, elle n’a pas hésité à s’engager car, pour elle, il est important d’utiliser son "influence pour aider les autres".

Dans "Free Love », elle montre "ce que la discrimination fait vraiment"

Son engagement, elle le montre notamment à travers le septième art. En 2015, elle produit le film "Free Love" et partage l’affiche avec Julianne Moore. Les actrices y incarnent un couple de femmes se battant pour la reconnaissance de leurs droits. Ce qu’il y a important avec ce film, "c’est qu’il présente une belle histoire d’amour et nous montre pourquoi nous avons besoin d’égalité et ce que la discrimination fait vraiment." estimait-elle.

La jeune femme de 30 ans réalise ensuite, avec son ami Ian Daniel, "Gaycation", une série documentaire sur les droits des personnes LGBT à travers le monde. Ce projet lui tenait particulièrement à cœur : "Je pense à ceux qui sont beaucoup plus vulnérables que moi dans le monde, et aux Etats-Unis. C’était une opportunité de faire quelque chose pour que ces voix soient entendues parce que parfois on ne les entend pas du tout ; et peut-être montrer les épreuves que les gens traversent et dont le monde n’a pas du tout conscience."

Victime de propos déplacés d’Harvey Weinstein

L’une de ses dernières déclarations engagées, c’était en novembre 2017. En plein scandale Weinstein, elle partage son histoire sur sa page Facebook. Cela s’est passé en 2006, sur le tournage du film "X-Men : L’Affrontement final" : "J’avais 18 ans. Il a regardé une femme qui était assise à côté de moi, elle avait 10 ans de plus que moi, m’a pointée du doigt et lui a dit : "Tu devrais la baiser pour qu’elle réalise qu’elle est gay. " Il était le réalisateur du film, Brett Ratner. (…) Je me suis sentie violée. (…) Ne permettez pas que ces attitudes deviennent la norme."