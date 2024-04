Guerre à Gaza : l'université Columbia à New York menace de "renvoi" les étudiants propalestiniens qui occupent un bâtiment

L'université Columbia à New York, confrontée depuis deux semaines à un mouvement d'étudiants et de militants pro-palestiniens, a menacé mardi 30 avril de renvoyer ceux qui occupent depuis la nuit dernière un bâtiment du campus. "Nous déplorons que des manifestants aient choisi par leurs actions la voie de l'escalade (...). Les étudiants qui occupent le bâtiment s'exposent [à un risque] de renvoi", a écrit dans un communiqué Ben Chang, porte-parole de Columbia.

La très réputée université de Manhattan est l'épicentre depuis deux semaines d'un mouvement national sur les campus américains, de part et d'autre des Etats-Unis, en soutien à la cause palestinienne. Après l'échec de négociations lundi pour démanteler un campement de tentes occupé par des étudiants et militants pro-palestiniens, la présidence de Columbia avait fixé dans un communiqué un ultimatum à lundi midi pour qu'ils partent.

Des manifestants barricadés dans le Hamilton Hall

Devant le refus de quelques dizaines de personnes, l'université a commencé lundi soir à "suspendre" administrativement des étudiants. Durant la nuit, des manifestants se sont barricadés dans un bâtiment, le Hamilton Hall, et d'autres l'ont entouré d'une chaîne humaine à l'extérieur. "Nous avions dit très clairement hier que l'activité de l'université ne pourrait pas être interrompue constamment par des manifestants qui violent les règles", a tonné le porte-parole dans le communiqué.

"Continuer de la sorte aura clairement des conséquences", a encore menacé le directeur de la communication de Columbia en accusant les occupants du bâtiment de "vandalisme, de casser des portes et des fenêtres et de bloquer les accès". Vendredi, la présidence de Columbia avait renoncé à faire évacuer par la police de New York le campement et s'était engagée à ne pas faire appel aux forces de l'ordre.