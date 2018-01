TEMOIGNAGE FRANCE 3. "J'ai fini inconsciente, par terre, devant mes enfants", raconte la femme d'un policier, victime d'une agression

Il y a un mois et demi, Chloé a été violemment agressée avec son mari policier. Ils rentraient d'une soirée avec leurs enfants, lorsqu'un guet-apens leur a été tendu. Les quatre enfants sont assis à l'arrière du véhicule. Ils assistent à l'agression de leur père par quatre hommes. "Je suis sortie pour les séparer en me disant qu'une femme allait peut-être pouvoir les arrêter. Au final pas du tout, j'ai fini inconsciente par terre devant mes enfants", témoigne la jeune femme de 35 ans.

Le couple réussit à s'enfuir en voiture, et prend l'autoroute. Ils s'arrêtent sur une aire de de stationnement pour reprendre leurs esprits. Les agresseurs les ont suivis et le couple est une nouvelle fois roué de coups sous les yeux des enfants. "Ils hurlaient tous", raconte la jeune femme, choquée. Son mari a le crâne fracturé, une hémorragie du tympan et le nez cassé.

"On est content d'être en vie"

Depuis l'agression, le jeune gardien de la paix est en arrêt de travail. Et le couple est encore traumatisé. "On est content d'être en vie, on se dit que ça aurait pu être bien pire vu tout ce qui se passe en ce moment. Mais les séquelles resteront toujours là", poursuit Chloé.

Identifiés et interpellés, les quatre agresseurs ont été placés sous contrôle judiciaire. Et laissés libres en attendant leur procès.

