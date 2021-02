Lutte contre la pédophilie : une campagne de prévention inédite

C'est une campagne choc, sous forme d'affichage. Son objectif ? Éviter que des personnes ressentant des pulsions pédophiles passent à l'acte en leur proposant une assistance médicale, une première en France. Une ligne téléphonique d'écoute a été testée pendant un an. "Les personnes qui appellent ce sont des personnes qui cherchent de l’aide parce qu'elles ne veulent pas agresser sexuellement des enfants, mais elles repèrent qu'elles ont cette attirance sexuelle problématique", explique la psychiatre Anne-Hélène Moncany. “On peut éviter aux personnes de passer à l’acte avec des traitements qui ont été validés.”

Soigner pour prévenir le passage à l’acte

Soigner pour prévenir le passage à l’acte est également vu comme une bonne initiative par les associations d’aide aux victimes, spécialisées dans la maltraitance infantile. En Allemagne, la prévention en matière de troubles pédophiles existe depuis 15 ans. Plus de 10 000 allemands ont appelé la ligne téléphonique dédiée et plus de 1 500 ont entamé une thérapie suite à cet appel.

