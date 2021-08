Ça prend combien de temps pour changer de sexe

Jade : Il faut passer par des psychiatres, des endocrinologues, des chirurgiens. Un psychiatre qui va certifier qu'on est en dysphorie de genre par exemple. La dysphorie de genre, c'est le fait d'être en mal-être entre son sexe et son genre. Par exemple, moi, quand je suis née, j'avais un sexe masculin mais un genre féminin. Et du coup, il y a eu une dysphorie. Moi ça m'a pris 5 ans.

En quoi consiste l'opération du changement de sexe ?

Jade : Ils réutilisent simplement le pénis qu'on avait avant et ils en refont un vagin totalement identique et fonctionnel de celui des autres filles.

L'opération est remboursée ?

Jade : Quand on est transgenre, on a la chance d'avoir l'ALD 31, donc c'est une affection longue durée qui est accordée aux personnes transgenres qui prend en charge l'entierté de nos frais liés à notre transition.

On dit transsexuelle ou transgenre ?

Jade : On dit transgenre. Le terme transsexuel, c'est un terme qui ne se dit plus depuis longtemps. Le terme transsexuel, ça désigne une maladie. Les médecins et les gens pensaient que nous étions malades avant du coup on appelait ça le transsexualisme. Mais la transidentité n'a rien à voir avec la sexualité.

C'est quoi un deadname ?

Jade : Moi Jade, avant, j'avais un prénom masculin et donc ça c'est un deadname. En général, on ne demande pas le deadname d'une personne transgenre parce que c'est très irrespectueux et ça ramène souvent à une période qui est très douloureuse dans la vie.

Est-ce que tu comptes changer ta voix ?

Jade : L'opération qui existe est très incertaine : on peut soit avoir une voix de robot, soit avoir une voix très mielleuse, en tout cas pas une voix naturelle, en tout cas c'est très rare. On peut même, aussi, n'avoir aucun résultat et du coup faire cette opération pour rien.

Et du coup, il y a quoi sur ta carte d'identité ?

Jade : Sur ma carte d'identité, il y a mes trois prénoms : Jade, Diane et Julie et mon sexe féminin. Pour le changer c'est très simple, enfin c'est très long mais c'est très simple. On monte tout simplement un dossier qu'on enverra au tribunal dans lequel on met tous les papiers qui certifient que tu es en transition, des photos de toi si tu le souhaites, des attestations et une lettre de "motivation" qui certifie et qui explique pourquoi tu veux changer ta mention du sexe et tes trois prénoms. Et en général, tu es convoqué en audience et le juge accepte si jamais ta demande est vraiment fondée.