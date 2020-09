VIDEO. En Inde, Manisha recueille des enfants abandonnés et rêve d\'ouvrir son orphelinat

Manisha a été abandonnée par ses parents parce qu'elle est transgenre. Aujourd'hui, elle recueille elle-même des enfants en difficulté, dont une enfant qui a failli subir un infanticide des mains de sa mère. "J'ai un bleu ici. J'ai été blessée. J'ai eu peur et je n'y suis jamais retournée. Après ça, mes parents m'enfermaient à la maison pendant tous les événements pour que personne ne me voit. Ils disaient que notre honneur serait calomnié. C'est pour cela qu'ils m'ont enfermée. Et puis mes parents m'ont abandonnée", raconte Manisha. Au fil des ans, Manisha prend sous son aile sept filles et un garçon. Il et elles sont devenus sa famille.

Les kinnars sont également connus sous le nom de hijras qui est un terme moins apprécié par la communauté. Ils relèvent de la vaste catégorie des transgenres en Inde. En 2014, un décret de la Cour suprême a créé une catégorie "troisième genre" pour les personnes transgenres. Il définit les hijras comme des personnes assignées homme à la naissance qui s'identifient soit comme femme, "non-masculin" ou "entre homme et femme", "ni homme ni femme". Les kinnars peuvent également être des personnes intersexuées.