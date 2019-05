Vendée : le stand du centre LGBT de La Roche-sur-Yon saccagé par une quinzaine de personnes

Sur la vidéo publiée par le centre LGBT de Vendée sur Twitter, on voit une quinzaine de jeunes personnes, certaines dissimulant leur visage, deux d'entre eux arborant le logo de la Manif pour tous, prendre à partie les bénévoles.

Le stand du centre LGBT de Vendée, a été saccagé par une quinzaine de jeunes ce samedi à La Roche-sur-Yon, certains portant des vêtements à l'effigie de la "Manif pour tous", rapporte dimanche 19 mai France Bleu Loire Océan.

Le stand saccagé

Installé place Napoléon à La Roche-sur-Yon ce samedi au lendemain de la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie, le stand a été saccagé par un groupe de "jeunes extrémistes de la Manif pour tous", dénonce l'association sur Twitter.

Sur la vidéo publiée par le centre LGBT de Vendée sur Twitter, on voit une quinzaine de jeunes personnes, certaines dissimulant leur visage, deux d'entre eux arborant le logo de la Manif pour tous prendre à partie les bénévoles. Le groupe "a traversé violemment notre village en scandant 'Homo-folie ça suffit' en arrachant drapeaux et ballons et en renversant des grilles d'exposition", raconte l'association sur sa page Facebook. L'association annonce qu'elle va porter plainte dès lundi.