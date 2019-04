Une femme victime d'une agression transphobe à Paris, indignation après la diffusion d'une vidéo de la scène

Les images ont provoqué une vive réaction. L'association SOS Homophobie a diffusé, mardi 2 avril, sur Twitter, une vidéo montrant une femme victime d'une agression transphobe, place de la République à Paris. Les images ont été tournées dimanche, lors d'une manifestation d'opposants au régime d'Abdelaziz Bouteflika en Algérie.

Agression verbale et physique #transphobe place de la République à Paris. Effet de meute insupportable contre cette personne. Nous adressons tout notre soutien à la victime. Les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés. Cc: @Lyes_Alouane pic.twitter.com/Kz1aCPvcuk

La vidéo montre cette femme être prise à partie verbalement, puis frappée, par plusieurs manifestants. Contacté par franceinfo, Lyes Alouane, délégué Ile-de-France de SOS Homophobie, explique que "l'auteur de la vidéo m'a raconté qu'un jeune a craché sur cette femme transgenre. Elle s’est approchée pour avoir des explications et c'est là qu'elle s'est fait frapper. Elle a été humiliée". "Le groupe d’hommes chante en arabe", explique aussi Lyes Alouane. "Les paroles de cette chanson signifient 'Tu es une friandise', 'tiens voilà le gâteau ou le bonbon, le chocolat'. Cela la réduit à un objet sexuel."

La vidéo se termine avec l'intervention de plusieurs agents de sécurité de la RATP, l'agression se déroulant à la sortie d'une station de métro. La RATP confirme à franceinfo que ses agents sont intervenus "pour porter assistance et mettre à l’abri la victime dans la station".

SOS Homophobie explique avoir reçu la vidéo de cette agression dans la nuit de lundi à mardi. Elle a été tournée par une personne qui participait à la manifestation, et qui souhaitait "dénoncer les faits". "Elle trouve ça scandaleux", rapporte Lyes Alouane. En revanche, la victime ne s'est pas signalée auprès de SOS Homophobie.

Mardi, plusieurs personnalités politiques ont réagi à cette vidéo, dont la maire du 10e arrondissement de Paris, Alexandra Cordebard, qui a expliqué avoir "signalé les faits" à la police.

La maire de Paris Anne Hidalgo et la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa ont également condamné cette agression.

Indignée par cette agression transphobe, que je condamne avec la plus grande fermeté. Je tiens à assurer la victime de tout mon soutien. Les coupables de cet acte intolérable doivent être identifiés et poursuivis. https://t.co/w2gdNeiwaG

Cette agression manifestement transphobe en plein Paris est inadmissible !

Que les auteurs soient identifiés et poursuivis en justice.

Les #LGBT+ phobies ne sont pas des opinions mais de la bêtise et de la haine.

Elles agressent et tuent. https://t.co/vbSL2h6kIH