En Thaïlande, les députés transgenres font une entrée historique au Parlement

Pour la première fois dans le royaume, quatre personnes transgenres siègent dans l'hémicycle à l'issue des législatives de mars.

Boucles d'oreilles, maquillage soigné, Tanwarin Sukkhapisit, femme trans et nouvelle députée de Thaïlande, déambule dans les allées du Parlement. Il s'agit d'une révolution dans ce royaume réputé tolérant, même si des discriminations perdurent à l'encontre de la communauté LGBT.

Pour la première fois dans le pays, quatre personnes transgenres ont fait leur entrée dans l'hémicycle à l'issue des législatives de mars. Mercredi 5 juin, elles ont voté, aux côtés de 745 parlementaires, pour choisir le futur Premier ministre. Leur candidat, le patron du parti d'opposition Future Forward, a perdu la bataille face au chef de la junte, Prayut Chan-O-Cha.

"Je veux voir une vraie démocratie émerger"

Malgré cela, "je ne suis pas là pour faire de la figuration, je veux écrire une nouvelle page de l'histoire" de la Thaïlande, assure Tanwarin Sukkhapisit, 45 ans, symbole d'une nouvelle génération de politiques, dont plusieurs parlementaires homosexuels, à avoir émergé lors de ce scrutin. "Quand je suis arrivée habillée en femme au Parlement, cela a créé des débats parfois virulents sur les réseaux sociaux. C'est ce que je veux car je veux voir une vraie démocratie émerger dans mon pays", assure-t-elle.

Née dans la province pauvre de l'Issan, Tanwarin Sukkhapisit a commencé à 17 ans à s'habiller en femme, mais elle ne veut pas être enfermée dans une identité de genre particulière. "Je n'entre dans aucune des deux cases. La société ne devrait pas nous imposer un genre", estime la députée, actuellement à l'affiche d'une pièce de théâtre, Trans, I Am (Trans, je suis). Victime de critiques au cours de la campagne électorale, Tanwarin Sukkhapisit reconnaît que le chemin sera long.

Par rapport à de nombreux pays, la Thaïlande s'est bâtie une réputation de tolérance et les transgenres jouissent d'une grande notoriété dans le royaume. Mais cette apparente intégration cache une réalité plus sombre. Beaucoup sont rejetés par leur famille et "ils sont régulièrement victimes de discriminations dans leur emploi", note Kyle Knight, spécialiste des questions LGBT pour l'ONG Human Rights Watch.