Soutenue par les géants de la high-tech, la communauté LGBT d'Israël se met en grève pour dénoncer la réforme de la GPA

Microsoft, Ebay ou encore IBM se sont mis au diapason pour soutenir la grève organisée par la communauté LGBT israélienne.

La communauté LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans) israélienne est en grève dimanche 22 juillet. Cette dernière manifeste pour dénoncer la réforme de la GPA (Gestation pour autrui).

Soutien des géants de la high-tech

Sous pression des partis ultra-orthodoxes juifs, ce texte voté cette semaine exclut de facto les pères homosexuels, en couple ou célibataires, ce qui provoque la colère de la communauté LGBT. Cette dernière lance un appel national à la grève et est soutenu par le plus important syndicat du pays, ainsi que par des centaines d’entreprises israéliennes, notamment dans le secteur de la high-tech. Microsoft, Ebay ou encore IBM, ces géants soutiennent la grève. Au total plus de 200 entreprises et organisations de l’Etat hébreu appellent leurs salariés concernés à cesser le travail aujourd’hui.

Un mouvement de solidarité inédit selon Julien Bahloul, porte-parole de l’association israélienne des pères homosexuels : "C’est évidemment historique, ça a eu un effet boule de neige." "Au début, il y avait seulement quelques petites entreprises et puis rapidement les plus grandes se sont mobilisées. Pour les patrons, il est devenu évident qu’ils devaient être sur la liste des entreprises qui soutiennent [cette grève]. Il y a même plusieurs grandes sociétés high-tech qui se sont engagées à verser des milliers de dollars à leurs employés qui sont engagés dans des GPA à l’étranger, pour les aider financièrement", se réjouit ce dernier.

Une manifestation d'ampleur attendue

Ces procédures engendrent souvent des frais importants. Et la communauté LGBT est bien décidée à faire pression sur le gouvernement de Benyamin Netanyahu afin qu’une nouvelle loi permettant aux pères homosexuels de bénéficier de la gestation pour autrui soit examinée au plus vite

L’Autorité portuaire israélienne a annoncé de son côté que des vols pourraient connaître des retards, dimanche 22 juillet, en raison de cet appel à la grève. Une manifestation d’ampleur est annoncée ce dimanche dans la soirée à Tel Aviv.