Le MI6, les services secrets britanniques, présente des excuses publiques pour avoir écarté les homosexuels de son recrutement jusqu'en 1991

Jusqu'en 1991, le MI6, le renseignement extérieur britannique, écartait les candidats homosexuels de ses procédures de recrutement. Trente ans plus tard, le chef des services secrets, Richard Moore, a présenté des excuses publiques pour ce traitement "injuste et discriminatoire", dans une vidéo mis en ligne sur Twitter, vendredi 19 février.

"Aujourd'hui, je présente mes excuses au nom du MI6 pour la manière dont nos collègues LGBT+ et nos concitoyens ont été traités", a-t-il déclaré, exprimant ses regrets à "ceux dont la vie a été affectée".

Marking the 30 year anniversary of lifting the vetting bar to LGBT+ employees in intelligence agencies in 1991, I apologise on behalf of #MI6 for the way LGBT+ colleagues and fellow citizens were treated, and express my regret for everyone whose life was affected #LGBTHM21 pic.twitter.com/bLsnNeY8RJ