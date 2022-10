Football : l'ancien international espagnol Iker Casillas s'excuse après son "faux" coming-out sur Tweeter

Retiré des terrains depuis août 2020, Iker Casillas (41 ans) s'est retrouvé au coeur d'une polémique ce week-end. L'ancien gardien international espagnol a tweeté : "J'espère que vous me respecterez: je suis gay", dimanche 9 octobre, avant de supprimer son message et d'annoncer le piratage de son compte certifié.



"Compte hacké. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Pardon à tous mes followers. Et, évidemment, toutes mes excuses à la communauté LGBT" a écrit Casillas, alors que son "faux" coming-out a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Le footballeur australien Joshua Cavallo, qui avait annoncé son homosexualité il y a presque un an, s'est insurgé du comportement d'Iker Casillas et de son ancien coéquiper en sélection espagnole, Carles Puyol. "C'est le moment de raconter notre relation, Iker", avait répondu ironiquement l'ancien défenseur barcelonais au premier message de Casillas, avant de s'excuser "pour cette blague sans aucune mauvaise intention et absolument hors de propos".

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It’s a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV