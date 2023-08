Echecs : les joueuses transgenres bannies temporairement des tournois féminins

Pour la fédération internationale, le changement de sexe "a un impact significatif sur le statut d'une joueuse et sur son éligibilité future aux tournois".

Les joueuses transgenres seront temporairement suspendues des catégories féminines des tournois d'échecs, à compter de lundi, a annoncé lundi 14 août la Fédération internationale des échecs (Fide) dans un communiqué (en PDF), selon l'agence de presse AP. Cette mesure court en attendant l'instauration d'une nouvelle réglementation, qui pourrait prendre jusqu'à deux ans.

"Dans le cas d'une transition de genre d'un homme devenu femme, la joueuse n'a pas le droit de participer aux épreuves féminines, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision de la Fide soit prise", a précisé l'organisation basée à Lausanne (Suisse).

Une mesure qui ne s'applique pas aux hommes transgenres

Cette mesure ne s'applique pas aux hommes transgenres qui concourent dans les catégories masculines, mais ceux-ci seront déchus, selon le règlement temporaire, des titres féminins remportés avant leur transition, a encore détaillé l'instance. Le changement de sexe "a un impact significatif sur le statut d'une joueuse et sur son éligibilité future aux tournois", argue la Fide, sans fournir davantage de précisions sur ses motivations.

Cette annonce a provoqué les critiques de joueurs et joueuses transgenres. "Je ne pense pas être plus intelligente que la plupart des femmes cis et je ne pense pas non plus que mes années de pré-transition m'aient donné un avantage inné aux échecs", a ainsi réagi la journaliste et joueuse d'échecs transgenre Ana Valens, dans un article publié sur le site The Mary Sue.