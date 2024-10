Le père Matthieu, qui cartonnait sur TikTok, annonce quitter l'Eglise

"Je ne suis pas suffisamment en phase avec l’Eglise institutionnelle pour continuer à rester un de ses prédicateurs". Matthieu Jasseron annonce dans une vidéo intitulée "Coming out spirituel", publiée dimanche 20 octobre, sa décision "de rendre la soutane".

Le père Matthieu n'était pas un curé comme les autres. Ordonné prêtre à 34 ans, il est arrivé jusqu’à l'Eglise après une remise en question de sa vie de jeune gestionnaire de patrimoine parisien. Durant ses cinq années en tant que curé dans la paroisse de Saint Jean-Baptiste de Joigny (Yonne), il s'était affairé à dépoussiérer la religion en utilisant un outil bien de son époque : les réseaux sociaux, et plus particulièrement TikTok. Pendant trois ans d'activité sur ce réseau social, il a accumulé plus d'un million d'abonnés en proposant des vidéos pédagogiques et humoristiques sur la prière, sa vie de prêtre ou toute autre question posée par ses "followers", croyants ou non.

Invité sur les plateaux de télévision et sursollicité, le père Matthieu a fini par décrocher des réseaux en décembre 2023. "Ce n'est pas mon rôle de faire tout cela", avait-il justifié dans une vidéo. A-t-il été contraint à arrêter de produire du contenu ? Un portrait du père Matthieu, paru dans Libération dans la foulée évoque des rappels à l'ordre de la part de l'épiscopat, notamment suite à une vidéo (datant d'octobre 2022 sur YouTube) dans laquelle il déclare que l'homosexualité n'est pas un péché.

Un livre pour casser les clichés

Enfin, c'est la parution de son livre, en septembre 2023 qui le décidera à quitter la prêtrise par la suite. Les histoires de cœur d'un jeune curé, tente, selon le résumé du livre de raconter le quotidien du Père Matthieu, loin des clichés et des mythes. "Je voulais juste montrer que nous aussi on peut tomber à amoureux ou être en colère", détaille-t-il dans sa vidéo. Mais ce livre va être le point de départ de sa "remise en question" et du "tsunami" qu'il raconte avoir vécu ensuite pendant un an. "Je me suis fait molester et agressé physiquement par un évêque (…), je me suis fait révéler un secret de confession (…), on a usurpé deux fois mon identité sur les réseaux sociaux", énonce-t-il dans sa vidéo qui signe la fin du prêtre le plus célèbre de TikTok.