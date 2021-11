Le cauchemar de Francine, 81 ans, qui ne peut plus se faire rembourser 90 000 euros de bons du Trésor périmés

La Varoise avait acheté des bons du Trésor valables 30 ans pour sa retraite mais depuis quatre ans, à cause d’un changement de loi, elle n'arrive plus à se les faire rembourser. Elle a saisi la Défenseure des droits mais le ministère des Finances reste inflexible.

Une retraitée de Toulon dans le Var vit un vrai cauchemar : Francine, 81 ans aujourd’hui, avait acheté des bons du Trésor valables 30 ans pour sa retraite mais depuis quatre ans, elle n'arrive plus à se les faire rembourser. Et depuis, ses bons du Trésor ne valent plus rien. Ils avaient été souscrits en francs en 1996 pour une durée de 30 ans seulement mais en 2008, la loi change : après le passage à l’euro, leur validité est limitée à l’année 2013. Une disposition qui aurait dû être signalée à la retraitée quand elle vient retirer une partie de ses fonds en 2009, mais qui ne l’ a pas été.

"En 2009, elle est allée se faire rembourser en bons du Trésor parce qu'elle avait besoin d'argent, donc on les lui a remboursés, explique sa fille Christine. À cette occasion, on a pris son nom, son adresse et elle a payé des impôts sur les intérêts. Donc elle était connue de la trésorerie."

"Elle a demandé si les bons étaient toujours valables et on lui a dit que oui, alors que la loi était déjà parue..." Christine, la fille de Francine à franceinfo

Même démarche en 2011 : nouveau retrait et même défaut d’information de la trésorerie sur la prescription, malgré une circulaire ministérielle et en 2017, un refus de paiement pour les derniers bons. Soit 90 000 perdus, et un échec pour la Défenseure des droits, Claire Hédon, qui depuis quatre ans, demande à Bercy de rembourser la retraitée.

"L'Etat reste sur sa règle de principe du 'Nul n'est censé ignorer la loi', et je pense que dans une situation comme celle-là, ce qui est important, c'est un règlement en équité", souligne Claire Hédon. Faute de médiation, c'est à la justice qu'il reviendrait in fine de trancher.