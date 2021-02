La plateforme gouvernementale antidiscriminations a été mise en ligne

Elle est désormais lancée. La plateforme antidiscriminations, annoncée en décembre par Emmanuel Macron, a été mise en ligne vendredi 12 février. Elle est consultable à cette adresse : antidiscriminations.fr. La plateforme, gérée par les services de la Défenseure des droits, permet de signaler des cas de discrimination par internet et par téléphone, au 3928.

"Elle est destinée aux personnes qui sont victimes de discrimination ou aux témoins. L'idée c'est d'accompagner les personnes, de les écouter, de répondre à leurs questions, de pouvoir les orienter, de donner une première qualification juridique", explique sur franceinfo Claire Hédon, Défenseure des droits.

"Toutes les formes de discrimination pourront faire l'objet d'un signalement"

"Aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé (…) On est identifié comme un facteur de problèmes et c'est insoutenable", avait déclaré le président de la République dans un contexte marqué par l'affaire Michel Zecler, ce producteur de musique noir tabassé par des policiers. "Le seul moyen de bouger, c'est de faire ce qu'on a su faire sur d'autres violences : mettre en place une plateforme commune pour que les gens puissent dénoncer de manière très simple, unique et nationale."

Si le président de la République avait évoqué la couleur de peau et les interventions policières, la plateforme n'est pas cantonnée aux problèmes de contrôles policiers abusifs ou de discriminations à caractère raciste. "Toutes les formes de discrimination pourront faire l'objet d'un signalement", avait indiqué le ministère début février, qu'il s'agisse d'emploi, de logement ou de vie quotidienne, et quelles qu'en soient les victimes.