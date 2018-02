Tariq Ramadan confronté à l'une de ses victimes présumées

L'islamologue Tariq Ramadan est interrogé depuis hier par la police judiciaire à Paris. Sa garde à vue de Tariq Ramadan a été prolongée. En direct du commissariat du 12e arrondissement, le journaliste Clément Weill-Raynal analyse les derniers éléments : "selon nos informations, il est actuellement confronté à l'une de ses accusatrices", rapporte le journaliste.

Accusé par deux femmes

"Une confrontation qui dure maintenant depuis plus de trois heures, et lors de laquelle les versions de Tariq Ramadan et de la jeune femme sont examinées point par point en détail, et de manière contradictoire", poursuit Clément Weill-Raynal. "Je rappelle que le théologien islamique est accusé par deux femmes de les avoir violées. L'une à Lyon en 2009, l'autre dans un hôtel parisien en 2017. Tariq Ramadan, lui, réfute ces accusations de viol de la manière la plus catégorique. Ça n'est qu'à l'issue de sa garde à vue, qui peut encore durer jusqu'à demain matin, que l'on saura si Tariq Ramadan est ou non mis en examen".





