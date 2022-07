Demande de renvoi aux assises pour Tariq Ramadan : "On est loin du droit et de la justice", estime son avocat.

"On est loin du droit et de la justice sereine", réagit Pascal-Pierre Garbarini, l'avocat de Tariq Ramadan, après l'annonce, mardi 12juillet, du parquet de Paris d'une demande de renvoi de son client devant les assises pour le viol de quatre femmes. L'islamologue de 59 ans est accusé de trois viols et d'un viol sur personne vulnérable. "Il y a un non-lieu pour la cinquième plaignante", précise l'avocat.

"La défense ne peut pas s'oter de l'idée que le profil de Tariq Ramadan, sa personnalité, son positionnement politique ont joué un rôle très important dans la stigmatisation qui a été faite de sa sexualité", estime l'avocat.

"Les positions politiques par rapport à l'islam de Tariq Ramadan ont joué dans la décision de vouloir le renvoyer coûte que coûte devant une cour d'assises." Pascal-Pierre Garbarini, avocat de Tariq Ramadan à franceinfo

"Pour eux, une sexualité hors du commun est forcément une sexualité qui a rapport avec le viol, affirme Maître Pascal-Pierre Garbarini. Nous sommes dans des situations qui pointent du doigt la morale, pas la définition du viol, en omettant les mensonges faits dans les déclarations. Je pense que tout cela permettra au juge d'instruction de rendre une décision qui permettra de faire la part des choses."