Affaires Tariq Ramadan : le parquet de Paris requiert un procès aux assises pour l'islamologue suisse, accusé de viols par quatre femmes

Le parquet de Paris annonce à franceinfo, mardi 12 juillet, avoir requis un procès devant les assises à l'encontre de Tariq Ramadan. L'islamologue suisse est accusé de viols par quatre femmes. Le parquet précise qu'il est mis en accusation du chef de viol à l'égard de trois plaignantes et du chef de viol sur personne vulnérable à l'égard d'une quatrième plaignante. La décision finale d'un procès revient aux deux juges d'instruction chargées de cette affaire.

Dans ce dossier emblématique de l'ère MeToo, Tariq Ramadan a d'abord nié avoir eu des relations sexuelles extraconjugales avant de reconnaître des "relations de domination", rudes mais "consenties". En avril, une nouvelle expertise avait conclu à une emprise psychologique de l'islamologue sur les plaignantes.

L'affaire, qui a provoqué la chute de Tariq Ramadan, avait été déclenchée fin octobre 2017 par les plaintes d'Henda Ayari, une ex-salafiste devenue militante laïque, et "Christelle", qui dénonçaient respectivement un viol en 2012 à Paris et en 2009 à Lyon. Entre février 2018 et octobre 2020, il Ramadan avait été successivement mis en examen pour viols sur ces deux premières plaignantes et trois autres victimes potentielles. Il avait été incarcéré dix mois.