Secte internationale de yoga : le gourou Gregorian Bivolaru mis en examen et écroué pour viols, abus de faiblesse et traite d'êtres humains

Il est le fondateur d'une secte internationale accusée de nombreuses dérives sous couvert de pratique du yoga. Gregorian Bivolaru, 71 ans, a été mis en examen, vendredi 1er décembre, pour viols, abus de faiblesse, séquestration et traite d'êtres humains en bande organisée, a appris l'AFP de source judiciaire. Lors d'une audience au tribunal de Paris, une juge des libertés et de la détention a décidé de son placement en détention provisoire. "Je me désole de cette décision", a réagi auprès de l'AFP son avocat, Anis Harabi. "Nous allons travailler sur le dossier et établir son innocence", a-t-il assuré.

Outre Gregorian Bivolaru, quatorze personnes ont été ou doivent être présentées à un juge d'instruction vendredi. Et ce, en vue de leur mise en examen dans ce dossier tentaculaire qui a nécessité l'intervention de 175 policiers pour réaliser une quarantaine d'interpellations mardi.

Barbe et cheveux blancs, Gregorian Bivolaru, de nationalités roumaine et suédoise, est apparu les yeux cernés dans le box, lors d'une audience devant cette juge. "Il y a vraiment matière à examiner à fond les conditions dans lesquelles vous développez votre doctrine et faites venir des fidèles de l'organisation que vous dirigez et dont vous êtes le haut personnage à l'aura extrêmement puissante", lui a-t-elle expliqué. Très connu en Roumanie, Gregorian Bivaloru est la figure fondatrice du Mouvement pour l'intégration spirituelle vers l'absolu (Misa). Ce groupe ancien, rebaptisé Atman lors de son expansion hors de Roumanie, se présente comme axé sur la pratique du yoga tantrique.