Verdict au procès des attentats de janvier 2015 : Les peines "peuvent paraître insuffisantes pour certains et énormes pour d'autres"

Après trois mois d'audience, la cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict, mercredi 16 décembre, au procès des attentats de janvier 2015. Sur les 14 accusés, dont 11 étaient présents à l'audience, ont été condamnés à des peines allant de quatre ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité. Ils étaient jugés pour leur rôle dans les préparatifs des attaques terroristes contre "Charlie Hebdo", l'Hyper Cacher et à Montrouge.

Des peines "bien inférieures" à ce que demandait l'accusation

"Il y avait une certaine tension, beaucoup d'émotion", lors du verdict a reconnu sur franceinfo, Me Elie Korchia, avocat des victimes de l'Hyper Cacher. Les peines prononcées "peuvent paraître insuffisantes pour certains. Elles peuvent paraître énormes pour d'autres", estime-t-il. "La cour d'assises, n'avait pas suffisamment d'éléments pour les condamner pour association de malfaiteurs terroriste, et c'est la raison pour laquelle, ce soir, un certain nombre de peines étaient bien inférieures par rapport à ce qu'avait demandé l'accusation", explique l'avocat

>>"Sans cette nébuleuse, il n'y a pas d'attentat", assure Richard Malka, avocat de "Charlie Hebdo".

Ensuite, "il y a trois accusés qui sont condamnés pour association de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste", rappelle Me Elie Korchia. Et puis enfin, "c'est le point le plus important, le dernier accusé, celui qui était la pièce maîtresse, Ali Riza Polat, est condamné pour complicité d'assassinat, pour complicité dans les crimes commis à la fois par les frères Kouachi et Amedy Coulibaly. C'est la peine la plus importante qui a été prononcée parmi les accusés présents dans le box, trente ans de réclusion criminelle", souligne l'avocat.

"Un raisonnement lunaire et non fondé juridiquement"

Maître Antoine Van Rie, l'un des avocats d'Ali Riza Polat condamné à 30 ans de réclusion criminelle, a estimé sur franceinfo que la condamnation de son client "reflète un raisonnement lunaire et non fondé juridiquement". Ali Riza Polat va faire appel de sa condamnation : "Nous considérons que la preuve et la règle de droit sont reléguées aujourd'hui au rang d'accessoires. Pour nous, cette condamnation est une régression. Monsieur Polat avait déjà été condamné par le tribunal médiatique comme étant le principal accusé, donc coupable. Et aujourd'hui, la cour d'assises a fait un copier-coller de l'ordonnance de mise en accusation", déplore Me Van Rie.

Ali Riza Polat dont le comportement a été difficile à gérer lors du procès n'est pas "particulièrement surpris" par sa condamnation, selon son avocat. "Il s'y attendait puisqu'il avait déjà été condamné par le tribunal médiatique comme le principal accusé. Aujourd'hui, il est toujours motivé pour que son dossier soit entendu en appel, avec des juges peut-être, qui ont un regard nouveau et moins exposé médiatiquement", a-t-il déclaré.