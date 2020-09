Meurtre de Clarissa Jean-Philippe : sa mère témoigne

C. Le Goff, E.Pelletier, S.Neumayer, D.Fossard, C.Brunet, B. De St-Jorre

C’est une mère usée par la souffrance qui vient témoigner à la barre. Arrivée de Martinique, Marie-Louisa Jean-Philippe est hantée par une question depuis 2015 : pourquoi sa fille, policière municipale, est tombée sous les balles du terroriste à Montrouge (Hauts-de-Seine) le 8 janvier 2015 ? "Depuis cinq ans, j’attends ce procès, je veux savoir ce qu’il s’est passé, on a pas encore dit la vérité. Je vais suivre tout ce qu’il se passe, je tiens pour elle."



"Clarissa faisait son boulot, elle n’avait rien demandé"

En 2015, Clarissa Jean-Philippe intervient sur un accident de la circulation. Elle est prise pour cible par un homme cagoulé : Amedy Coulibaly la vise dans le dos. Clarissa Jean-Philippe, 27 ans, s’effondre. Elle aurait dû être titularisée quelques jours plus tard. "Quand ils ont tiré, Clarissa faisait son boulot, elle n’avait rien demandé", témoigne sa mère. À l’audience, Marie-Louisa Jean-Philippe raconte ses difficultés à dormir, sa souffrance, "ça me fait du bien qu’on parle d’elle, on ne va pas l’oublier, je ne peux pas l’oublier".

