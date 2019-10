"Pas de liberté pour les bourreaux d'enfants" : à Bruxelles, une "marche noire" contre la demande de libération conditionnelle de Marc Dutroux

Le criminel a été condamné en 2004 à la prison à perpétuité pour le rapt, la séquestration et le viol de six fillettes et jeunes filles en 1995 et 1996, ainsi que pour la mort de quatre d'entre elles.

Des manifestants prennent part à une "marche noire", le 20 octobre 2019 à Bruxelles (Belgique), afin de dénoncer la demande de libération conditionnelle de Marc Dutroux. (NICOLAS MAETERLINCK / BELGA / AFP)