OPA de Veolia sur Suez : le Parquet national financier ouvre une enquête sur des soupçons de trafic d'influence

Une enquête ouverte depuis le 18 juin 2021. Le Parquet national financier (PNF) mène des investigations sur un éventuel trafic d'influence concernant l'offre publique d'achat (OPA) de Veolia sur Suez, suspectant notamment le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, et des hauts responsables de Veolia et d'Engie de s'être entendus sur la fusion des deux entités, a appris franceinfo auprès du PNF, confirmant une information publiée par l'AFP vendredi 29 octobre.

Dans leur plainte déposée le 22 avril, les syndicats du groupe Suez dénoncent "l'intervention de l'Elysée bien en amont de l'annonce publique du projet", puis les "pressions régulières et répétées pour faire aboutir" le rapprochement.

"On ne peut que se réjouir que la plainte des syndicats ait été prise au sérieux par le PNF qui ouvre une enquête. Cette enquête doit faire la lumière sur les collusions entre le monde politique et le monde des affaires. C'est malheureusement une spécificité française", a réagi Me Jean-Baptiste Soufron qui représente, avec Me Patrick Rizzo, les syndicats à l'origine de la plainte.