Mulhouse : deux mois de prison avec sursis pour un jeune homme de 18 ans qui a agressé une femme pour une tenue qu'il jugeait "trop courte"

"Tu veux pas t'habiller plus court" a lancé le jeune homme à une jeune femme à Mulhouse mercredi, avant de lui asséner une gifle et de la mettre au sol sur le quai du tramway.

Un jeune homme de 18 ans, interpellé à Mulhouse après avoir agressé deux jeunes femmes, reprochant à l'une de porter une tenue trop courte, a été condamné à deux mois de prison avec sursis, rapporte France Bleu Alsace jeudi 24 septembre. Il devra aussi effectuer 75 heures de travaux d'intérêt général et suivre un stage de citoyenneté.

"Tu veux pas t'habiller plus court" avait lancé le jeune homme de 18 ans à une jeune femme qui portait un mini-short à Mulhouse, mercredi 23 septembre, avant de lui asséner une gifle et de la mettre au sol sur le quai du tramway. Déféré au parquet et présenté à un juge après sa garde à vue, dans le cadre d'une procédure du "plaider coupable", il a été condamné à deux mois de prison avec sursis, 75 heures de travaux d'intérêt général et obligation de suivi d'un stage de citoyenneté et d'indemniser ses victimes si elles le demandent.

Une seconde jeune femme, amie de la victime, avait également été agressée en tentant de s'interposer. Le jeune homme de 18 ans n'avait pas d'antécédent judiciaire. L'agression intervient après celle du vendredi 18 septembre à Strasbourg, où un groupe d'hommes a reproché à une étudiante de porter une jupe. Insultée et frappée, celle-ci avait déposé plainte.