Morts d'un vacancier franco-marocain et de son cousin en jet-ski : les avocats de la famille déposent plainte

Bilal Kissi, 29 ans, et son cousin Abdelali Mechouar, 40 ans, ont été tués par des garde-côtes algériens fin août alors qu'ils faisaient du jet-ski. La famille a déposé plainte et parle d'un "drame d'une cruauté sans nom".

Les avocats de la famille du vacancier franco-marocain et de son cousin morts fin août, alors qu'ils faisaient du jet-ski entre le Maroc et l'Algérie, ont déposé plainte contre X en France mardi 5 septembre. La plainte, que franceinfo a pu consulter, a été déposée contre X par les avocats des parents de Bilal Kissi, pour "assassinat aggravé, tentative d'assassinat aggravé, détournement de navire et non-assistance à personne en péril".

Mardi 29 août, Bilal Kissi (29 ans) et son cousin Abdelali Mechouar (40 ans) sont partis de la station balnéaire marocaine de Saïdia, à la frontière avec l'Algérie, pour faire du jet-ski. Égarés en mer, à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, ils ont été tués par des garde-côtes algériens. Le frère de Bilal Kissi, Mohamed, était également présent. Secouru par la Marine marocaine, il a pu regagner la plage sain et sauf. Une autre personne, un ami également présent lors de la sortie en mer, a été arrêtée par les garde-côtes algériens.

Une enquête ouverte au Maroc et en France

Tandis que l'Algérie assure que ses agents ont tiré face "à un refus d'obtempérer", la famille des deux vacanciers parle d'un "drame d'une cruauté sans nom". Une enquête "miroir" à l'enquête d'un parquet marocain pour déterminer les circonstances de la mort de ces deux vacanciers a été ouverte en France, a indiqué lundi le parquet de Paris. Cette enquête, pendante à l'enquête marocaine, a été ouverte pour homicide volontaire et confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris, a précisé le parquet. Elle doit permettre notamment d'avoir un cadre juridique pour recueillir des éléments.