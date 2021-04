Le président de la métropole du Grand Paris Patrick Ollier visé par une plainte pour "détournement de fonds publics"

Patrick Ollier, président LR de la Métropole du Grand Paris et maire de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), est visé par une plainte de l'association Anticor pour "prise illégale d'intérêts" et "détournement de fonds publics", a appris jeudi 15 avril l'AFP. Cette plainte, révélée par le média d'investigation régional Médiacités et consultée par l'AFP, a été déposée le 23 mars devant le parquet de Nanterre à la suite de plusieurs opérations immobilières de proches de l'ancien ministre du gouvernement Fillon.

L'association anticorruption soupçonne notamment Patrick Ollier d'avoir cédé en février 2017 un bâtiment de la ville à un promoteur immobilier "proche", par le biais d'une cession dont les conditions "interrogent", selon la plainte. En effet, en amont de cette cession, le promoteur immobilier en question "semble avoir procuré des avantages aux proches" du maire, notamment à son fils et à son ancien directeur général des services (DGS) lors d'opérations immobilières précédentes, une "situation de prise d'illégale d'intérêts (...) caractérisée" d'après Anticor.

Le maire LR de Rueil-Malmaison depuis 2004 et réélu en juillet à la tête du Grand Paris, ainsi que que son ancien DGS sont également soupçonnés de "faux et usage de faux" dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire. "La plainte a vocation à mettre en évidence une série de petits arrangements entre amis, pratiqués au sein de la commune de Rueil-Malmaison, qui pourraient être constitutifs d'infractions pénales", ont réagi Me Moad Nefati et Me Edouard Delattre, avocats d'Anticor. Interrogé par Médiacités, Patrick Ollier, 76 ans, a contesté en bloc ces accusations. "Je suis tranquille (...) Il n'y a pas d'illégalité", a-t-il déclaré.