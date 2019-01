"Juridiction de céans", "ester en justice", "irrépétibles" : des expressions désuètes ou trop techniques bannies des décisions administratives

Depuis le 1er janvier, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs généralisent dans leurs décisions le "style direct" et simplifient les formules pour qu’elles soient "mieux compréhensibles à un public plus large, sans rien sacrifier de leur qualité".

Le Conseil d'Etat a livré ses recommandations dans un vade-mecum. (BERTRAND GUAY / AFP)