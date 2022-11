Enchères : Bercy a vendu les objets saisis par la douane

Vendredi 4 novembre avaient lieu les enchères des objets saisis par les services des douanes. Chaque année, ces enchères organisées par le ministère de l'Économie rapportent plusieurs millions d'euros à l'État.

Les acheteurs ne se disputaient pas des objets ordinaires, vendredi 4 novembre, au ministère de l’Économie. Dans l’air flottait comme un parfum de polar. Bon nombre de lots vendus provenaient d’un trafic. Une voiture a servi lors d’un transport de drogue, des lingots ont été saisis à la gare du Nord sur des passagers, des diamants bruts se trouvaient dans la doublure d’un vêtement. Dans le public figuraient beaucoup de curieux, attirés par l’histoire de ces objets.

1,3 million d’euros de ventes

Ces enchères exceptionnelles ont rapporté 1,3 million d’euros à Bercy, nettement plus que les prévisions initiales. Des ventes au profit de l’État qui se multiplient depuis quelques années en France, avec à la clé pour le ministère, des recettes en hausse. En 2019, elles ont rapporté près de 12,5 millions d’euros, 13,7 en 2020 et plus de 19 millions en 2021. Vendredi 4 novembre, un camion a été vendu pour la modique somme de 90 000 euros pour que son propriétaire puisse le remettre dans le droit chemin.