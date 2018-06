Loiret : le PS demande aux élus d'empêcher le spectacle de Dieudonné près d'Orléans

Le polémiste doit tenir un spectacle dimanche dans le Loiret. Le lieu sera communiqué au dernier moment.

Dieudonné n'est pas le bienvenu dans le Loiret. Le polémiste et humoriste controversé, condamné à plusieurs reprises pour apologie d'actes de terrorisme, incitation à la haine et propos antisémites, est en spectacle dimanche 17 juin dans le département. Le secrétaire de section du Parti socialiste d'Orléans demande aux élus locaux de prendre "les mesures pour éviter ces troubles à l'ordre public", rapporte France Bleu Orléans.

"On va avoir un rassemblement politique avec des propos antisémites qui vont remettre en cause la Shoah, qui vont insulter la mémoire des juifs qui sont morts pendant la guerre, et des propos qui sont sanctionnés pénalement à de multiples reprises", condamne Baptiste Chapuis.

Le lieu du spectacle inconnu

Le responsable du Parti socialiste à Orléans dénonce également la méthode d'organisation du spectacle de Dieudonné. Aucun lieu précis n'a été communiqué, ni aux spectateurs, ni aux autorités. Un procédé volontaire et utilisé à plusieurs reprises par le polémiste. Le but est d'éviter toute interdiction de spectacle. Dieudonné a seulement indiqué que le spectacle aura lieu dimanche "à moins de 20 kilomètres d'Orléans".

Cela montre bien le caractère illégal de ce rassemblement. Pour les forces de police, il n'y a aucune possibilité d'avoir cette information-làBaptiste Chapuisà France Bleu Orléans

En 2014, Serge Grouard, alors maire d'Orléans, avait pris un arrêté pour interdire un spectacle de Dieudonné pour "risque de trouble à l'ordre public" et "atteinte à la dignité humaine". L'interdiction avait été confirmée par le Conseil d'Etat, et une nouvelle fois en 2016 lorsque la demande d'indemnisation de Dieudonné avait été déboutée.