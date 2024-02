Bouches-du-Rhône : le département arrive premier en nombre de véhicules volés en 2023

Avec plus de 50 vols de véhicules pour 10 000 habitants en moyenne, le département des Bouches-du-Rhône est le premier au classement selon le Groupement des assureurs français.

En 2023, la préfecture de police a confirmé à France Bleu Provence avoir recensé plus de 30 000 vols en lien avec des véhicules motorisés à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône. Une tendance quasiment stable, en hausse de 0,9% contre 1,2% au niveau national et après une hausse de 20% entre 2022 et 2021. "Les vols d'accessoires automobiles reculent de 8% en un an à Marseille et les Bouches-du-Rhône", précise aussi la préfecture.

Antennes, rétroviseurs, phares, pare-chocs, ces vols alimentent les trafics notamment vers les pays de l'Est et l'Afrique depuis Marseille. Les modèles de voitures les plus ciblés sont les Clio 4, Mégane 4, Peugeot 3008. Ce sont aussi les plus vendus en France.