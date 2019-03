Athlétisme : après un classement sans suite dans une enquête pour viol, l'entraîneur Giscard Samba rejoint les pistes de l'Euro

L'entraîneur de Créteil a obtenu l'autorisation des instances françaises d'athlétisme pour accompagner l'un de ses athlètes, engagé à l'Euro en salle de Glasgow, en Ecosse.

"Pour moi, il est autorisé par la préfecture et par la fédération à pouvoir être sur les terrains, donc il n’y a pas de raison qu’il n’y soit pas", déclare Patrice Gergès, directeur technique national de l’athlétisme français, interrogé sur la présence de Giscard Samba, au championnat d'Europe en salle, à partir du 1er mars. En 2018, l'entraîneur s'est retrouvé au cœur d'une enquête pour viol.

Un classement sans suite

L'affaire a éclaté en avril 2018 avec une enquête préliminaire, faisant suite à une accusation de viol, visant l'entraîneur Giscard Samba. Des faits qu'il a niés. Son club de Créteil (Val-de-Marne) l'avait alors suspendu à titre provisoire. De son côté, la commission de discipline de la Fédération française d'athlétisme l’avait suspendu un an. Cet automne, la préfecture de Créteil l’a autorisé à entraîner de nouveau et la fédération a suspendu sa décision, en attendant une décision de justice. Après la décision du parquet le 27 février de classer sans suite l'enquête, plus rien ne s’opposait à la présence de Giscard Samba ici à Glasgow, selon le directeur technique national de l’athlétisme français Patrice Gergès. En plus de cette décision de justice, Giscard Samba est détenteur d'une licence, ajoute-t-il : "Il remplit tous les critères qu’on a fixés pour pouvoir être présent dans l’encadrement en tant que coach perso auprès des athlètes. Il a un athlète qui est présent, donc on l’a autorisé comme les autres."

Silence sur les pistes et dans les vestiaires

Les athlètes français présents à Glasgow ne souhaitent pas évoquer cette affaire qui a profondément secoué l’athlétisme tricolore. À l’exception d’un seul, Aurel Manga, spécialiste du 60 mètres haies, seul athlète à être resté fidèle à Giscard Samba. "Pour nous tous, ça été très dur, pour lui encore plus. Il a toujours été là pour moi. J’ai toujours été là pour lui, réagit-il. Ça fait plaisir qu’il soit là."

Quant à l’affaire, elle n’est peut-être pas close. L’avocat de l’une des accusatrices veut déposer bientôt une nouvelle plainte, avec constitution de partie civile.

Giscard Samba rejoint l'Euro d'athlétisme à Glasgow - un reportage de Vincent Pellegrini --'-- --'--