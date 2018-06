Accident mortel d'ascenseur à Argenteuil : les premiers témoins entendus dimanche par les enquêteurs

Une enquête pour "homicide involontaire" est ouverte après la mort d'un garçon de cinq ans, qui s'est retrouvé coincé dans un ascenseur.

Deux jours après la mort dramatique d'un enfant de cinq ans dans un accident d'ascenseur à Argenteuil, la sûreté départementale du Val-d'Oise va commencer, dimanche 10 juin, à entendre les témoins directs, rapporte France Inter. Ils étaient présents vendredi soir dans un centre commercial et ont vu l'accident. Ils sont entendus dans le cadre d'une enquête pour "homicide involontaire".

Aucune anomalie sur l'ascenseur selon la préfecture

L'enfant a été pris au piège lorsque l'ascenseur a soudainement décroché alors que les portes s'étaient ouvertes au premier étage. Selon la préfecture, l'engin avait été récemment contrôlé et ne présentait aucune anomalie.

L'entreprise Schindler, chargée de la maintenance de l'ascenseur, assure dans un communiqué "coopérer pleinement avec les autorités afin d'établir les raisons de l'accident, dont les causes ne sont pas encore connues à ce stade", et exprime "sa plus profonde tristesse devant le décès du jeune garçon et son état de choc face à cet accident".

"La seule explication plausible, c'est que ce soit un appareil hydraulique, puisque naturellement il va redescendre vers le bas s'il y a un problème de pression hydraulique", estime, pour sa part, François Guiauchain, président de la Fédération des indépendants experts et des bureaux de contrôles des ascenseurs. Ces ascenseurs "sont déplacés par un vérin hydraulique dans lequel on envoie de l'huile sous pression", précise-t-il, alors qu'un appareil électrique "a un contrepoids".