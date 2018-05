Référendum sur l'avortement en Irlande : des milliers d'expatriés rentrent voter, même depuis l'autre bout du monde

Des collectes de fonds ont été lancées pour financer des voyages, et des rassemblements ont été organisés à l'aéroport pour accueillir les "revenants".

Ils n'ont pas voulu rester spectateurs du scrutin. Selon le site du Guardian (en anglais), des milliers d'expatriés irlandais sont rentrés dans leur pays d'origine pour participer au référendum sur l'avortement, organisé vendredi 25 mai. Des hommes et des femmes ont par exemple fait le voyage depuis l'Australie, quitte à passer une trentaine d'heures dans les transports pour arriver à Dublin.

1) Newcastle to Sydney Airport on 2 trains -3 hours

2)Plane to Abu Dhabi -16 hours

3) Plane to Ireland -8.5 hours

Repealing the 8th Amendment? Priceless.

(Step 1 almost complete) #Together4YES #menforyes #HomeToVote #hometoveote #repealThe8th pic.twitter.com/tsG4Bh57n2 — Steve Wilson (@Dublinactor) 23 mai 2018

Des comités d'accueil à l'aéroport

Les réseaux sociaux ont joué un rôle central dans la campagne référendaire autour de la question de l'abrogation du 8e amendement de la Constitution, qui n'autorise l'avortement que lorsque la vie de la mère est menacée. Le camp du "oui" a appelé les Irlandais de l'étranger à rentrer au pays pour voter via le mot-clé #hometovote. Des collectes de fonds ont été lancées pour financer des voyages, et des rassemblements ont été organisés à l'aéroport de Dublin pour accueillir les "revenants".

The kindness of randomers is amazing! Got the price of a flight from Abu Dhabi to Dublin donated in 20 mins! I’m coming #hometovote — Avril Wall (@theres_WALLY) 24 mai 2018

Le hashtag a également été repris par des défenseurs de la législation actuelle.