La préfecture de police interdit une marche contre le racisme et l'islamophobie dimanche à Paris

La préfecture de police de Paris a interdit, jeudi 18 avril, une manifestation contre le racisme et l'islamophobie prévue dimanche, invoquant de "forts risques de troubles à l'ordre public". L'évènement était notamment organisé par l'Observatoire national des pratiques et des violences policières et le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA). Il devait se dérouler entre Barbès et République et être suivi d'un concert, selon les organisateurs sur X.

"L'absence de prise en compte des risques de débordements par les organisateurs et le service de sécurité insuffisant font craindre de forts risques de troubles à l'ordre public", a justifié la préfecture de police à l'AFP. "Cette marche qui dénonce notamment dans son appel des crimes policiers à l'encontre des jeunes est propice à attirer des composantes recherchant délibérément les affrontements avec les forces de l'ordre, créant un risque réel de troubles à l'ordre public", précise la préfecture dans un arrêté, qui pointe aussi le risque de "slogans antisémites".

La préfecture évoque en outre un contexte de "mobilisation policière sur d'autres manifestations et événements sportifs", telle qu'une brocante place de la République ou le match de football PSG-Olympique lyonnais.