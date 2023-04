Projet de loi immigration : pour le président du Sénat Gérard Larcher, il n'est "pas question d'avoir une loi à la découpe"

L'élu Les Républicains appelle à "une vision globale" sur l'immigration, dans un entretien au "Parisien".

Gérard Larcher a redit, samedi 22 avril, son opposition à une présentation du projet de loi immigration divisé en plusieurs textes. "Il y a deux semaines, j'étais opposé à ce que nous engagions ce nécessaire débat [sur l'immigration] dans la foulée de la loi sur les retraites. Il fallait une période d'apaisement", a d'abord rappelé le président Les Républicains du Sénat, dans un entretien au Parisien. L'examen du texte, qui devait débuter le 28 mars en séance publique à la Chambre haute, a finalement été reporté "sine die".

"J'ai dit au président et à la Première ministre qu'il n'était pas question d'avoir une loi à la découpe", a poursuivi Gérard Larcher, qui s'était déjà opposé en mars à un texte "saucissonné". "Sur ce sujet, il faut une vision globale pour évoquer le droit d'asile, le regroupement familial, l'immigration du travail ou étudiante mais également l'intégration et le codéveloppement."

"On a voté vingt et une lois en vingt ans, il nous faut donc enfin une loi efficace qui régule les flux migratoires alors qu'ils ont repris massivement", a encore estimé le sénateur LR. Vendredi matin, le ministre l'Intérieur s'était, lui aussi, dit favorable à un "texte fort sur l'immigration", lors d'une interview sur franceinfo. Gérald Darmanin avait ajouté souhaiter que la loi "soit présentée devant le Parlement le plus rapidement possible".