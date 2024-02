Paris : des centaines de personnes manifestent pour réclamer l'abrogation de la loi immigration

Elles dénoncent un texte "xénophobe". Des centaines de personnes ont manifesté à Paris, samedi 3 février, afin de réclamer l'abrogation de la loi immigration. "Immigration, Darmanin ne fera pas sa loi", "racisme, colonialisme, fascisme, cette société-là, on n'en veut pas", pouvait-on lire sur des pancartes du cortège, parti de la place de la République pour rejoindre la place Gambetta, à l'appel de collectifs de sans-papiers et de syndicats.

Fin janvier, le Conseil constitutionnel avait largement censuré le projet de loi, notamment les articles prévoyant un durcissement des conditions d'accès au regroupement familial et à des prestations sociales. Emmanuel Macron avait par la suite promulgué la loi. "On est content que le Conseil constitutionnel ait sanctionné un certain nombre de mesures, mais c'est l'ensemble de la loi qui nous paraît mauvaise, donc on en demande son retrait global", a déclaré à l'AFP Emmanuelle Jollet, co-responsable FSU Ile-de-France. "On ne lâche pas, parce que c'est une question fondamentale de valeurs."

"Nous ne sommes pas des voyous"

"Nous nous sommes battus depuis un an contre cette loi raciste et xénophobe, nous continuerons à la dénoncer et à la combattre", a abondé Cybèle David, secrétaire nationale du syndicat Solidaires. "Ce qui nous inquiète le plus, c'est la question de la répression et la criminalisation des étrangers qui sont, à travers cette loi, perçus comme un soi-disant danger", a-t-elle ajouté. "Les personnes étrangères qui vivent sur le territoire participent à la vie sociale et économique et apportent énormément à notre société." Pour Mariama Sidibe, porte-parole de la Coordination des sans-papiers (CSP) 75, "on demande l'humanité, on demande nos droits, nous sommes des travailleurs, nous sommes des ouvriers, nous ne sommes pas des voyous, ni des terroristes".