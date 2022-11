Ocean Viking : est-on face à une crise diplomatique ?

En direct sur le plateau de France 2, le journaliste Arnaud Boutet revient sur les tensions suscitées par l'arrivée en Europe du bateau humanitaire Ocean Viking.

La France a finalement décidé d'accueillir l'Ocean Viking, vendredi 11 novembre, dans le port militaire de Toulon, dans le Var. Paris fait-elle face à une crise diplomatique ? "Avec l'Italie, c'est indéniable", a estimé en plateau le journaliste Arnaud Boutet. Et d'ajouter : "'Italie 1, France 0', me disait hier un conseiller ministériel, mais tout en ajoutant aussi : 'Et bien maintenant les choses sont claires. Avec madame Giorgia Meloni, nous n'avons pas les mêmes valeurs'."

Une crise politique en France ?

Dans l'Hexagone aussi, la décision d'accueillir l'Ocean Viking a suscité de vives réactions. "Une partie de la droite, mais aussi toute l'extrême droite depuis hier crient d'une seule et même voix pour dénoncer l'arrivée de ce bateau", rappelle le journaliste. Et d'expliquer le contexte : "LR tient son congrès dans trois semaines. Il y a un petit peu de surenchère. Et puis, autre élément, le gouvernement doit présenter dans quelques mois, début 2023, un projet de loi sur l'immigration donc on le voit, ce sujet ultrasensible va enflammer la classe politique et ça commence peut-être déjà aujourd'hui."