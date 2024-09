Immigration : "Une déconnexion des élites de gauche", lance Jonas Haddad, conseiller régional LR

Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau souhaite une révision de la Constitution concernant l'immigration. Des propos qui font bondir les élus de gauche.

Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau n'a pas changé d'avis : il souhaite organiser un référendum sur l'immigration. Jugeant que "l'immigration n'est pas une chance", le ministre a estimé qu' "il n'y aurait de maîtrise de l'immigration que si on a un plan d'ensemble", a-t-il déclaré sur LCI. Des propos salués par sa famille politique. "Aujourd’hui, l’immigration n’est pas une chance. On voit les ravages sur nos comptes publics et sur un certain nombre de thématiques de sécurité. C'est assez intéressant que ça provoque un tel tollé. Parce que même chez les sympathisants socialistes et de la France insoumise, tout le monde est d'accord avec le fait que l'immigration telle qu'elle est organisée n’est pas une chance. Donc on a une forme de déconnexion entre les élites de gauche et la base socialiste", estime Jonas Haddad, conseiller régionale Les Républicains de Normandie.

"Une surenchère verbale"

À gauche, la sortie de Bruno Retailleau a provoqué de vives réactions. "C’est la provocation habituelle. L'immigration est une réalité historique et tout le monde le sait. La question est de savoir pourquoi Monsieur Retailleau multiplie la surenchère verbale avant le discours de Michel Barnier. On voit bien le côté appel du pied au Rassemblement national mais aussi le bras d'honneur quand même aux électeurs du front républicain", déplore Emmanuel Maurel, député Gauche républicaine et socialiste du Val d'Oise.