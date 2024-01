Immigration : un nombre record de 142 500 personnes ont demandé l'asile en France en 2023, soit une augmentation de 8,6%

Les demandes d'asile ont augmenté de 8,6% en France en 2023 pour atteindre le niveau historique de 142 500 potentiels réfugiés, le plus haut niveau jamais enregistré. "Parmi elles, on dénombre quelque 123 400 premières demandes d'asile", écrit l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) dans un communiqué publié mardi 23 janvier. Cette hausse est cependant bien moins importante que celles observées en Allemagne (+51%) et en Espagne (+37%), rapporte Le Monde.

L'Afghanistan reste pour la sixième année consécutive le premier pays de provenance des demandeurs d'asile, avec plus de 17 500 premières demandes introduites, suivi du Bangladesh (8 600), de la Turquie (8 500), de la République démocratique du Congo (8 000) et de la République de Guinée (7 000).

La Guyane est le territoire qui a connu la plus forte évolution avec près de 5 200 premières demandes introduites (soit une hausse de 102%), faisant la part belle aux Haïtiens (28% des premières demandes), Syriens (21%) et Afghans (19%). En revanche, à Mayotte, le niveau de la demande a sensiblement diminué (quelque 2 650 premières demandes, soit une baisse de 26%).