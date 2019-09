Immigration : les débats parlementaires reportés au 7 et 9 octobre en raison de l'hommage à Jacques Chirac

Ces débats sur l'immigration étaient prévus lundi à l'Assemblée nationale et mercredi au Sénat. Ils ont été reportés en raison de la journée de deuil national décrétée lundi.

Les débats parlementaires sur l'immigration, prévus lundi 30 septembre à l'Assemblée nationale et mercredi 2 octobre au Sénat, ont été reportés aux 7 et 9 octobre, en raison du deuil national en hommage à Jacques Chirac, a appris l'AFP auprès de la présidence de l'Assemblée et d'autres sources parlementaires.

Une journée de deuil national se tiendra lundi en hommage à l'ancien chef de l'État, mort jeudi à l'âge de 86 ans. Un service solennel lui sera rendu ce jour-là à 12 heures en l'église Saint-Sulpice à Paris, et une minute de silence sera respectée à 15 heures dans l'ensemble des administrations publiques et dans les écoles.

Une semaine de report

Le débat sensible sur l'immigration devait se tenir lundi au Palais Bourbon en présence du Premier ministre, Edouard Philippe, et des principaux ministres concernés, dont Christophe Castaner (Intérieur), Jean-Yves le Drian (Affaires étrangères) et Agnès Buzyn (Santé). Il a été reporté d'une semaine, a confirmé la présidence de l'Assemblée.

Au Palais du Luxembourg, un même débat aura lieu finalement le 9 octobre, selon une source parlementaire.

A l'issue du grand débat national, Emmanuel Macron avait annoncé fin avril un débat annuel au Parlement "sur la politique migratoire".