Démographie : 10% de la population vivant en France en 2021 était immigrée, selon l'Insee

L'institut de la statistique considère comme immigrée toute personne "née étrangère à l'étranger". Plus d'un tiers d'entre elles ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée.

Sept millions d'immigrés vivaient en France en 2021, soit 10,3% de la population, selon une étude démographique de l'Insee publiée jeudi 30 mars, qui explore pour la première fois depuis dix ans l'évolution de l'immigration sur plusieurs générations.

Ainsi, "10,3% de la population vivant en France est immigrée" en 2021, au sens d'une personne "née étrangère à l'étranger", contre "6,5% en 1968", écrit l'Institut national de la statistique et des études économiques dans son document intitulé "Immigrés et descendants d'immigrés en France". Plus d'un tiers (36%) de ces personnes ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée.

Les femmes majoritaires

Parmi les descendants d'immigrés, ceux de la deuxième génération sont plus de 50% à n'avoir qu'un seul parent immigré, et ceux de la troisième génération (qui ont au moins un grand-parent immigré) sont neuf sur 10 à n'avoir qu'un ou deux grands-parents immigrés.

Les origines, elles, se diversifient. Là où les immigrés étaient surtout originaires d'Europe du Sud il y a cinquante ans, ils viennent désormais principalement du Maghreb, d'Afrique ou d'Asie. Ainsi, les immigrés venant d'Espagne et d'Italie sont passés de 882 000 en 2011 à 543 000 en 2021, tandis que les Maghrébins représentent 2 millions de personnes (1,63 million en 2011). Au total, près de la moitié des immigrés en 2021 sont originaires d'Afrique (3,31 millions sur 6,96). Les femmes représentent à présent la moitié (52%) de cette population (44% en 1968).

L'immigration se concentre dans les grandes agglomérations, précise l'étude, selon laquelle 20% de la population parisienne est immigrée, 32% dans le département de la Seine-Saint-Denis.