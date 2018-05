Afrique : moins émigrer pour mieux développer le continent ?

Le rappeur sénégalais Fou Malade souhaiterait voir l'Afrique grandir. Pour cela, il estime que les Africains doivent travailler sur place, et non émigrer vers l'Occident. "Un Africain qui quitte l'Afrique qui aller s'installer en Europe et y travailler, il est appelé 'immigré'. Un Européen ou un Américain qui vient ici pour gagner de l'argent, il est appelé 'expatrié'", fait-il valoir de prime abord. Et de mettre en lumière une injustice : "Si on revient sur l'histoire, il y a 400 ans, les Hollandais, les Espagnols et les Portugais sont entrés en Afrique avec des caravelles, clandestinement. Il n'y a pas eu d'autorisation. Nous, on nous impose le visa".

"Restons chez nous, travaillons chez nous"

Alors quel message veut-il porter auprès des jeunes Africains ? "Le message pour nos jeunes, c'est de dire 'restons chez nous, travaillons chez nous'. Nous pensons qu'aujourd'hui, on doit se battre ici pour exiger de ceux qui nous dirigent une bonne gestion", explique-t-il. "On ne nous a jamais montré à la télé la France des clochards, la France des difficultés, la France où les jeunes ne travaillent pas. Quand tu regardes les médias, c'est l'El Dorado qu'on nous présente, on nous fait rêver", assure-t-il. Selon lui, ce sera bel et bien aux Africains de développer leur continent et leur économie.