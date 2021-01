Pas-de-Calais : le RC Lens et ses joueurs se mobilisent pour un jeune supporter harcelé

Depuis jeudi 7 janvier, les messages de soutien affluent sur le compte Twitter de Thibaut. L'un d'eux pousse le jeune supporter du RC Lens, atteint de surdité, "à continuer de faire ses vidéos et ne pas écouter les jaloux". Ces petits mots viennent de joueurs des Sang et Or, d'anciennes gloires du club, de journalistes. Ils témoignent tous leur soutien au jeune homme de 20 ans, harcelé sur les réseaux sociaux. Thibaut, lui, n'en revient pas. "J'ai été très touché. Avec Florian Sotoca [l'un des joueurs du RCL, ndlr.], j'ai même failli pleurer. C'est mon idole, c'est mon joueur préféré", confie-t-il.

Avalanche de soutien

Malgré son handicap, Thibaut se filme et publie des vidéos. Il parle de l'actualité et des matchs du RC Lens. Mais certaines de ses vidéos ont été détournées pour se moquer de lui. Jeudi 7 janvier, il a donc publié un message où il demande qu'on le respecte. La publication, visionnée plus d'un million de fois lundi 11 janvier, a conduit à une avalanche de soutien.

