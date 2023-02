Orléans : l'ancien président de la Ligue du Centre de football condamné à un an de prison avec sursis en appel pour harcèlement moral et sexuel

L'ancien président de la Ligue du Centre de football, Jacky Fortépaule, a été condamné mardi 14 février par la cour d'appel d'Orléans à un an de prison avec sursis et 1 500 euros d'amende, pour harcèlement moral et sexuel, selon un délibéré que France Bleu Orléans a pu consulter. Il est condamné à la même peine qu'en première instance.

Jacky Fortépaule est reconnu coupable d'harcèlement moral et sexuel à l'encontre de six salariés. Quatre femmes et deux hommes lui reprochaient un comportement impulsif et colérique, des remarques déplacées, à caractère sexistes et sexuelles. Certaines plaignantes avaient aussi dénoncé des mails érotiques de leur ancien patron.

L'homme nie les faits

L'homme aujourd'hui âgé de 76 ans, a nié l'ensemble des faits à la barre, défendant la thèse du complot lors de l'audience du 12 décembre dernier. Il avait assuré que les plaignants avaient "tous été manipulés".

Jacky Fortépaule est également condamné à verser 20 000 euros de dommages et intérêts à l'ensemble des six plaignants (soit de 4 000 à 2 000 euros chacun).

La cour d'appel d'Orléans a également prononcé une peine complémentaire, à savoir la publication de la condamnation dans le journal régional La République du Centre et le magazine mensuel France Football. Le jugement devra aussi être affiché sur un panneau de la Ligue du Centre de football durant deux mois.