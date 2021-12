Yannick Agnel mis en examen pour viol sur mineure : la Fédération française de natation se porte partie civile

"Si les faits sont constitutifs de viol ou agression sexuelle, c'est qu'il existe une différence d'âge importante" entre la victime, âgée de 13 ans à l'époque des faits en 2016, et le nageur, alors âgé de 24 ans, a spécifié la procureure.

"La décision a été officiellement prise ce jour de se constituer partie civile auprès du tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire." Après la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire samedi de Yannick Agnel, accusé de viol et d'agression sexuelle sur une adolescente, la Fédération française de natation a annoncé se constituer partie civile, lundi 13 décembre.

Dans un communiqué, la FFN assure qu'elle "déplore profondément" cette affaire et déclare se tenir "à disposition de la victime pour l'accompagner dans cette épreuve [l'invitant] à se rapprocher de son association partenaire Colosse aux Pieds d'Argile, spécialisée dans le soutien des victimes de violences sexuelles."

Des faits "constitutifs de viol et d'agression sexuelle" à cause de la "différence d'âge"

Les faits reprochés à l'ancien champion de natation sont "constitutifs de viol et d'agression sexuelle" en raison de la "différence d'âge" entre la victime et l'accusé, a déclaré plus tôt dans la journée la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, lors d'une conférence de presse. La victime, l'une des filles de Lionel Horter, l'ancien entraîneur de Yannick Agnel, était âgée de 13 ans à l'époque des faits en 2016.

La procureure a ainsi rappelé que la loi interdit en France toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans, même si celui-ci est consentant. Le nageur, alors âgé de 24 ans à l'époque des faits, n'a "pas le sentiment qu'il y a eu contrainte", a précisé la magistrate.

Les faits se seraient déroulés "sur toute l'année 2016", à Mulhouse (Haut-Rhin), ville d'entraînement du nageur, mais "également à l'étranger, en Thaïlande [où le Mulhouse Olympic Natation se rend régulièrement en stage] ou à Rio" de Janeiro, ville hôte des Jeux olympiques de 2016.