Yannick Agnel : l’ancien champion de natation reconnaît la relation

Il a l’un des palmarès les plus prestigieux de la natation française. Yannick Agnel, un ancien champion désormais au cœur de la tourmente. Samedi 11 décembre, bonnet sur la tête, masque sur le visage, il sort du tribunal de Mulhouse. Pas un mot aux journalistes. Le sportif vient d’être mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineure et placé sous contrôle judiciaire.

Regrets

A l’époque des faits Yannick Agnel a 24 ans, la plaignante seulement 13. Ce lundi matin la procureure de Mulhouse a donné des détails sur l’audition de l’ancien nageur. "Il reconnaît la matérialité des faits, mais dans le même temps il n’a pas eu le sentiment de placer cette jeune femme sous contrainte. Je pense qu’il regrette de ne pas avoir suffisamment réfléchi, à l’époque des faits, sur cette fameuse différence d’âge", déclare Edwige Roux-Morizot. Les faits remontent à 2016. Le nageur s’entraîne alors au Mulhouse Olympic Natation sous la houlette de Lionel Horter, dont l’une des filles a porté plainte contre l’athlète. Yannick Agnel a-t-il usé de son influence pour abuser de la jeune fille ?